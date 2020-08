L'info météo du jour Les températures chutent vendredi avec l'arrivée d'une perturbation

L'arrivée de la pluie vendredi va faire chuter le thermomètre sur la France.

« Ce jeudi, la journée s'annonce encore calme et bien ensoleillée sur la moitié sud, dans une moindre mesure sur les régions du nord-est où les passages nuageux seront plus imposants, indique MeteoNews. Les conditions se dégraderont en revanche de la Bretagne aux Hauts-de-France à l'arrivée d'une nouvelle perturbation, apportant nuages et pluie. Il fera chaud au sud et à l'est, mais plutôt frais sur le quart nord-est. »

La pluie est attendue avec impatience à certains endroits, comme ici chez Christophe Barret en Eure-et-Loir :

La pluie est vraiment très très attendue pour toutes les levées, colza, couverts, repousses. ???????????????????????? pic.twitter.com/rP3JV102NP — Christophe Barret (@Christo31450117) August 26, 2020

Elle sera de retour sur toute la France vendredi comme l'indique MeteoNews. En effet, « les conditions météo vont radicalement changer au passage d'une perturbation et de l'orientation du flux au nord. Un temps pluvieux s'imposera sous le front des Pyrénées aux Alpes, voire orageux dans sa partie est. Des éclaircies résisteront près de la Méditerranée, mais le ciel s'ennuagera progressivement. Après la perturbation, un ciel de traîne prendra le relais au nord de la Loire, alternant nuages, éclaircies et averses parfois orageuses. Les températures chuteront, passant sous les normales de saison avec un déficit de 2 à 5 degrés selon les régions. »

