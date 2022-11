L'info météo du jour Les températures commencent leur baisse

Après un début de semaine encore perturbée, des conditions anticycloniques vont s'installer progressivement sur l'Hexagone, engendrant un flux d'est plus frais au fil des jours, avec de nombreuses grisailles au programme également.

Ce lundi, la perturbation ondulera sur le flanc est et sud du pays, avec des pluies assez soutenues notamment sur le pourtour méditerranéen. À l'arrière, c'est un ciel de traîne qui prendra la relève entre nuages, éclaircies et averses parfois à caractère orageux surtout sur le littoral, et plus abondantes sur le Pays basque.

Le vent sera faible en général mais plus sensible sur les côtes, et les températures dépasseront légèrement les valeurs de saison.

Partir le matin bille en tête avec un programme chargé, se faire rattraper par les impératifs du lundi : bon bah go corvée de boudins ?? pic.twitter.com/eGfSj2K4zs — Antoine Thibault (@AgriSkippy) November 28, 2022

Mardi, quelques pluies s'attarderont le long des frontières de l'est, surtout de la région Rhône-Alpes à Paca où l'activité sera encore relativement marquée. Des fortes pluies arroseront la Corse. Quelques pluies aussi au sud de la Garonne malgré le retour d'éclaircies en journée. Ailleurs, le temps s'annonce plus sec.

Attention toutefois aux brouillards fréquents et parfois denses au nord de la Seine le matin, évoluant en grisaille en journée. Les éclaircies seront plus larges près de l'océan jusqu'en Normandie, mais aussi sur le Languedoc-Roussillon avec un peu de tramontane et du mistral en basse vallée du Rhône. Le thermomètre se rapprochera des chiffres de saison.

Vers un rafraîchissement début décembre

Puis des conditions anticycloniques s'installeront en milieu de semaine sur l'Hexagone, engendrant un flux d'est progressivement plus frais au fil des jours, avec de nombreuses grisailles au programme également.

La situation sera plus incertaine encore à partir du prochain week-end, avec l'incursion d'air plus froid possible sur les régions les plus septentrionales. Les gelées s'annoncent donc plus fréquentes du Nord à l'Est du pays.

