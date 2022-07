L'info météo du jour Les températures continuent leur hausse

Soleil et chaleur au programme de ce week-end ! Le thermomètre atteindra les 35°C sur le pourtour méditerranéen.

Ce vendredi, l'anticyclone se rapprochera peu à peu de nous et stabilisera de plus en plus la masse d'air. La journée s'annonce le plus souvent ensoleillée. Quelques nuages traîneront encore du côté du Pays Basque le matin, mais aussi près de la frontière belge en journée.

À noter la présence du mistral et de la tramontane qui souffleront encore fort (60 à 80 km/h), tandis qu'ailleurs c'est un vent de nord sensible à modéré qui sera encore souvent présent (30 à 40 km/h). Les températures seront à peu près de saison le matin. La chaleur s'installera en journée, restant assez raisonnable dans l'ensemble et en deçà des 30 degrés à l'ombre, à l'exception du pourtour méditerranéen où l'on approchera les 33 à 35 degrés.

Samedi, le beau temps continuera de s'imposer partout en France, même si l'on notera de petites incursions nuageuses sur l'extrême nord et près des frontières du nord-est, ainsi que sur les Alpes et en Paca, où des cumulus pourront donner quelques ondées éparses ici et là notamment sur le sud des Alpes.

Ailleurs, c'est donc le soleil qui s'imposera avec tout au plus quelques voiles d'altitude. Le vent de nord soufflera encore parfois sensiblement sur l'ensemble du territoire, et les températures poursuivront leur hausse, avec pas loin de la trentaine de degrés du Bassin parisien aux Pays de la Loire et Poitou-Charentes, un peu moins dans l'Est, et jusqu'à 35 degrés ou plus sur le pourtour du Golfe du Lion.

