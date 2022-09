L'info météo du jour Les températures passent sous les valeurs de saison vendredi au nord

L'instabilité sera encore au rendez-vous ce jeudi de l'est au centre de la France. La journée de vendredi sera, quant à elle nuageuse, avec quelques averses. Les températures diminuent notamment au nord.

Ce jeudi, de l'instabilité persistera surtout de l'est au centre du pays, ainsi que de l'Aquitaine aux Pyrénées, voire encore sur les Alpes et les Cévennes : des averses ou pluies se déclencheront sur ces régions, parfois sous forme orageuse et assez soutenue. Quelques ondées seront aussi possibles sur l'extrême nord du pays, mais le temps s'annonce plus sec sur le nord-ouest ou encore en Paca. Il fera encore chaud à très chaud sur la moitié sud, mais nettement plus frais au nord de la Loire avec à peine plus de 20 degrés attendus de Rennes à Paris ou encore Strasbourg et Lille.

#JDCJDR @BONNIN1402,je crois que les #Colzas sont encore plus beaux que l’an dernier et à la même époque de l’année. pic.twitter.com/vwLh0nM0Yb — Olivier COSTE (@OlivierCOSTE2) September 14, 2022

Vendredi, le flux de nord-ouest continuera de faire baisser les températures qui passeront assez nettement en dessous des valeurs de saison notamment sur la moitié nord, avec parfois à peine plus de 15 degrés ! Il fera encore très doux au sud avec un peu plus de 25 degrés du sud de la Garonne au Midi méditerranéen, avec même des pointes à 30 degrés sur le littoral varois ou azuréen. Côté ciel, des nuages circuleront du nord au centre et à l'est du pays, porteurs de quelques ondées ou pluies éparses ici et là. Les éclaircies se montreront plus avantageuses de l'ouest au sud du pays, mais le vent soufflera encore très fort entre Corse et continent.

