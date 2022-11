L'info météo du jour Les températures poursuivent leur baisse

Nuages, pluies et éclaircies alterneront ce vendredi sur la France. Le thermomètre continue de baisser.

Ce vendredi, le flux d'ouest faiblira progressivement sur l'Hexagone, mais cela n'empêchera pas encore la formation de nombreux nuages par moments qui se partageront le ciel avec quelques éclaircies. Des averses se déclencheront aussi notamment en cours d'après-midi, et elles seront parfois plus intenses dans le quart Sud-Ouest avec un risque orageux sur le littoral aquitain et basque, tout comme sur la côte d'Opale.

Les températures poursuivront leur baisse et se rapprocheront des valeurs de saison. Les flocons tomberont en montagne dès 1 200-1 300 m environ.

