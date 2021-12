L'info météo du jour Les températures remontent à partir de samedi

Après une journée de vendredi encore pluvieuse, une accalmie se dessine pour samedi avant l'arrivée d'une nouvelle perturbation par l'ouest. Le thermomètre est orienté à la hausse.

Ce vendredi, la pluie restera au programme du sud-ouest aux frontières de l'est avec de la neige jusqu'en plaine le matin en Alsace et Lorraine, tenant temporairement au sol avant un redoux pluvieux en journée. Neige dès 500 à 800 mètres ensuite selon les massifs en journée. Nuages et pluies déborderont vers la Méditerranée avant le retour d'éclaircies. Ailleurs, un ciel de traîne peu marqué s'imposera, alternant nuages, éclaircies et quelques ondées. Il fera plus doux le matin, mais peu d'amplitude en journée.

Samedi, une accalmie se dessinera sur la plupart des régions. Quelques gouttes et flocons à basse altitude tomberont encore le matin le long des frontières de l'est, alors que de belles éclaircies se développeront ailleurs. Plein soleil près de la Méditerranée sous le mistral et la tramontane qui souffleront fort. Le ciel se couvrira à nouveau par l'ouest à l'arrivée d'une nouvelle perturbation. Quelques faibles pluies intermittentes débuteront sur le Pays Basque et du Poitou à la Bretagne jusqu'au Cotentin. Le thermomètre sera orienté à la hausse.

