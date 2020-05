L'info météo du jour Les températures sont de plus en plus chaudes

Le soleil et la chaleur seront au rendez-vous de ce début de semaine sur la France.

Ce lundi, le temps changera peu, avec l'installation de conditions anticycloniques. Quelques voiles n'entraveront pas beaucoup le soleil du matin au soir, excepté encore des nuages parfois instables entre la Provence et les Alpes avec une averse ou un orage possibles. Encore un peu de mistral et tramontane, et des températures qui poursuivront leur hausse ; douce chaleur bien de saison.

Mardi, guère d'évolution avec le maintien de hautes pressions sur la France dont un anticyclone sur la Bretagne et une petite goutte froide autour de la Corse qui pourra encore générer quelques averses instables par évolution diurne sur les Alpes du Sud et l'île de beauté. Ailleurs, le soleil dominera largement avec quelques cirrus ou cumulus. Le vent de nord sera assez modéré notamment en vallée du Rhône. Les températures seront de plus en plus chaudes et estivales.

