L'info météo du jour Lundi : succession de perturbations

Une nouvelle perturbation accompagnée de pluie se développe sur la moitié nord du pays ce matin. Cet après-midi, les averses seront plus rares. Mais une nouvelle zone pluvieuse abordera la Bretagne et le Cotentin ce soir. Demain, la perturbation prendra la direction du sud.

Ce lundi, une nouvelle perturbation concernera une bonne moitié nord en matinée avec des pluies faibles en général, mais localement plus soutenues sur le Bassin parisien par exemple. Les nuages resteront assez nombreux en cours d'après-midi, mais les averses plus rares. Une nouvelle zone pluvieuse abordera la Bretagne et le Cotentin l'après-midi et le soir. Le soleil percera beaucoup plus sur la moitié sud du pays, avec des températures très estivales, tandis qu'il fera encore frais sous les nuages au nord.

Mardi, la perturbation glissera vers le sud, apportant un ciel très chargé et quelques pluies du Pays Basque à l'Alsace, alors que des orages se développeront en journée des Cévennes aux Alpes. Soleil en revanche près de la Méditerranée. Des Charentes aux Ardennes, une accalmie se dessinera, mais des averses prendront ensuite le relais des côtes de la Manche vers le Val de Loire. Ambiance plutôt fraîche pour la saison dans l'ensemble.

Retrouvez toutes les prévisions météorologiques de vos parcelles en vous connectant sur : Observatoire météo de Terre-net Média

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net