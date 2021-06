L'info météo du jour Manque de soleil pour ce solstice d'été

Le ciel oscillera entre éclaircies et nuages aujourd'hui avec quelques ondées orageuses des Pyrénées à l'Alsace. Les températures sont en baisse partout sauf au Sud et à l'Est. Demain, les nuages prédomineront accompagnés de pluies orageuses sur le nord du pays tandis qu'ailleurs des développements orageux pourront donner localement des phénomènes encore assez violents.

Ce lundi, la goutte froide portugaise aura migré vers les îles britannique amenant un changement de masse d'air. Les fortes chaleurs et les orages associés s'évacuent sur l'Europe centrale, laissant des températures beaucoup plus tempérées sur la France mais encore un peu d'instabilité. Ainsi, sur la plupart des régions, le ciel sera changeant, entre éclaircies et nuages, porteurs d'ondées orageuses des Pyrénées à l'Alsace. Températures en baisse partout mais restant encore estivales au sud et à l'est.

Le lundi matin c est dur pour tout le monde ?? ?? Bonne semaine à tous 12° à@OTCouesnon sur @bleuarmorique avec @MeteoBretagne pic.twitter.com/95C7iCAGIn — Olivier Sourdin (@OSourdin) June 21, 2021

Mardi, un temps très nuageux, souvent pluvieux voire orageux, s'imposera au nord de la Loire dans une atmosphère bien rafraîchie. Un ciel plus changeant s'imposera sur le reste du pays avec des développements orageux en journée, pouvant donner localement des phénomènes encore assez violents. Le pourtour méditerranéen restera plus au sec et sous le soleil. Chaleur lourde dans le Sud-Est.

