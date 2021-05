L'info météo du jour L'instabilité persiste

Sur une large moitié nord du pays la matinée sera plutôt clémente. Dans la journée, les averses se multiplieront et deviendront orageuses et fréquentes, notamment du Poitou au Massif Central et du Bassin parisien à l'Alsace. Il fera toujours assez frais.

Ce mardi, une nouvelle limite et advection d'air froid en altitude réactivera encore les averses sur une large moitié nord du pays. Après une matinée un peu plus clémente, les averses se multiplieront à nouveau et deviendront orageuses et fréquentes l'après-midi du Poitou au Massif Central et du bassin parisien à l'Alsace. Plus sec de la Garonne aux Alpes-Maritimes. Températures toujours bien trop fraîches pour la saison.

Il y a 10 ans et 2 jours d'écart entre ces deux photos ??.



A gauche : 15 Mai 2011, semis du 9 mars, superbes betteraves et rendement proche des 100 T.

A droite : 17 Mai 2021, semis du 31 mars ... superbes betteraves compte tenu des températures d'Avril et Mai ...

Mais ?? pic.twitter.com/slfSVaiGbd — GUYOT Vincent (@GuyotVincent02) May 17, 2021

Retrouvez toutes les prévisions météorologiques de vos parcelles en vous connectant sur : Observatoire météo de Terre-net Média

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net