L'info météo du jour Encore un temps très largement ensoleillé toute la journée

Soleil et températures élevées sont toujours au programme de ce mardi 9 août sur l'ensemble de la France. Seuls les Hauts-de-France, la Normandie et les côtes de la Manche ne dépasseront pas les 30 degrés. Un temps similaire est attendu le 10 août.

Mardi, nous aurons sensiblement le même type de temps très largement ensoleillé tout au long de la journée sur tout l'hexagone. Quelques voiles d'altitude circuleront à l'instar des derniers jours ici et là et notamment sur la moitié Sud, tandis que des cumulus bourgeonneront également sur les reliefs pyrénéen, alpin et corse, avec un risque d'ondée très isolé. La bise de nord à nord-est ne faiblira pas en revanche et soufflera toujours très sensiblement comme les jours précédents.

Côté mercure, on attend une nouvelle hausse de la chaleur, passant de plus en plus fréquemment le seuil de la forte chaleur avec près ou plus de 30 degrés attendus un peu partout, à l'exception des Hauts-de-France, de la Normandie et des côtes de la Manche. Il fera jusqu'à 36-38 degrés de l'Aquitaine à la Provence.

La journée de mercredi restera très estivale et ensoleillée sur tout le pays. Des cumulus continueront toutefois de bourgeonner sur les Pyrénées, les Alpes du Sud, voire sur le relief Corse, avec quelques ondées orageuses qui menaceront, à l'instar des jours précédents. La bise soufflera encore sensiblement sur une bonne moitié Nord notamment, tandis que le vent de sud et un léger vent marin se lèveront sur le pourtour méditerranéen. Côté mercure, on attend encore une hausse avec des pointes à 32-35 degrés sur la moitié Nord, et jusqu'à 36-40 degrés à l'ombre sur la moitié Sud et notamment le quart Sud-Ouest.

