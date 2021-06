Alerte météo Météo France place 28 départements en vigilance orange pour risques d’orages

Alors que ce mercredi 16 juin 2021 s’annonce caniculaire sur tout le pays, Météo France place 28 départements en vigilance orange pour « situation fortement orageuse d'été qui nécessite une vigilance particulière dans la mesure où il existe un risque fort (une forte probabilité) de phénomène violent ». Le bulletin publié à 10h ce matin est valable jusqu'à demain 06h.

Les fortes chaleurs se sont installées depuis quelques jours en France. Ce mercredi 16 juin devrait même être la journée la plus chaude de la semaine. Il n’est donc pas très étonnant que la situation tourne à l’orage. C’est Météo France qui donne l’alerte comme à son habitude. Depuis ce matin et jusque demain 6h, ce sont 28 départements qui sont concernés par la vigilance orange pour « situation fortement orageuse d'été qui nécessite une vigilance particulière dans la mesure où il existe un risque fort (une forte probabilité) de phénomène violent ».

À l’heure actuelle, seules « quelques averses orageuses de faible intensité circulent en Nouvelle Aquitaine ». La situation devrait s’intensifier dès cet après-midi comme l’explique Météo France sur son site internet. « En début d'après-midi, des orages vont remonter par le sud Bretagne puis se renforcer sur les Côtes d'Armor, l'Ille et Vilaine, et la Normandie. Sur ces quatre départements, de forts orages pourront se produire cet après-midi et ce soir avec des chutes de grêle et une intense activité électrique. Localement, ces orages pourraient devenir stationnaires et donner d'importantes quantités de précipitations, jusqu'à 40 à 50 mm.

Ce soir et la nuit prochaine, d'autres orages violents vont remonter à partir du Pays Basque et s'étendre vers l'ensemble de l'Aquitaine, Poitou-Charentes, une partie du Limousin, la région Centre, l'Anjou puis le sud de la Normandie. Ces orages pourront donner également des chutes de grêle et une intense activité électrique. Ils donneront en plus de brusques rafales de vent, atteignant localement les 100 km/h. L'activité de ces orages va progressivement faiblir dans la nuit et ils arriveront atténués sur la région parisienne. »

