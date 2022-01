L'info météo du jour Une fin de semaine très agitée

Le temps restera agité pour cette fin de semaine. Pluies, averses, giboulées et vent seront au programme sur toute la France.

Ce vendredi, un bref épisode neigeux concernera les régions de l'est le matin, de l'Alsace-Lorraine au nord de Rhône-Alpes, pouvant blanchir temporairement le sol avant le redoux. Il s'agira d'un peu de pluie vers le sud-ouest. Soleil et vent seront en baisse près de la Méditerranée. Un temps plus variable s'imposera sur le reste du pays, hésitant entre nuages, éclaircies et quelques averses prenant parfois un caractère de giboulées.

"Neigeote" au réveil : Bonne journée pic.twitter.com/hFiWfsONbU — paysanheureux (@paysanheureux1) January 7, 2022

Une nouvelle zone pluvieuse gagnera les régions proches de la Manche, pouvant se mêler de flocons en fin de journée au nord de la Seine. Le thermomètre sera un chouia au-dessus des moyennes saisonnières.

Pour le week-end, la météo s'annonce agitée sur la France. Pluies, averses, giboulées et vent fort rythmeront la fin de semaine et la neige tombera en montagne.

