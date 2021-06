Nappes phréatiques Une situation globalement satisfaisante malgré une tendance à la baisse

Lors de son point d'étape au 1er juin 2021, le BRGM annonçait que « les tendances d'évolution sont à la baisse sur la majorité des nappes » ce qui est tout à fait normal en cette période.

« En mai 2021, les tendances d'évolution sont à la baisse sur la majorité des nappes d'eau souterraines. Ce constat est habituel à cette période de l’année. En effet, les pluies arrivant à s’infiltrer dans les sols sont absorbées par la végétation et n’atteignent que rarement les nappes. Les pluies de mai ont eu un impact significatif uniquement sur les nappes de l’est du territoire, de l’Alsace au littoral méditerranéen.

La situation au mois de mai est globalement satisfaisante, avec des niveaux proches des moyennes mensuelles à modérément bas. La situation est moins favorable, avec des niveaux modérément bas, sur le sud de la Vendée et le sud de la Nouvelle-Aquitaine. Les épisodes de recharge récents ont permis d’améliorer l’état des nappes réactives en Alsace, Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes et sur le pourtour méditerranéen. »

État des nappes d’#EauSouterraine au 1er juin 2021

??En mai, les tendances sont à la baisse sur la majorité des nappes. Ce constat est habituel à cette période de l’année.

Retrouvez le bulletin et nos prévisions pour les mois à venir : ??https://t.co/HCtxuRsAeR#secheresse #eau pic.twitter.com/fr5V7x8DRT — BRGM (@BRGM_fr) June 11, 2021

Prévisions

« Les prévisions de Météo France annoncent que les mois de juin, juillet et août 2021 seront plus chauds et plus secs que la normale. Les tendances devraient alors être à la baisse sur l’ensemble des nappes phréatiques. Les niveaux devraient rester proches des normales mensuelles sur celles ayant bénéficié d’une recharge excédentaire. Ainsi, sur le Bassin parisien, les nappes de la craie et des formations tertiaires devraient conserver des niveaux proches des normales durant les prochaines semaines. Ces nappes sont peu sensibles à une sécheresse estivale, du fait d’un comportement très inertiel. Sur le bassin aquitain, le bénéfice de la recharge abondante de l’hiver 2020-2021 devrait perdurer durant l’été sur les nappes alluviales de la Garonne et de ses affluents, et sur la nappe des formations plio-quaternaires du littoral atlantique. »

Retrouvez toutes les prévisions météorologiques de vos parcelles en vous connectant sur : Observatoire météo de Terre-net Média

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net