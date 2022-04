Météo Neige et verglas: plus que trois départements en alerte

• AFP

Trois départements, contre 19 vendredi, restaient placés en vigilance orange samedi par Météo-France en raison des risques de neige et de verglas sur les routes, un épisode inhabituel en ce début de printemps.

La Loire, la Haute-Loire et le Puy-de-Dôme sont maintenus en alerte jusqu'à dimanche matin, tandis que l'Ain, l'Allier, le Cantal, les deux départements corses, l'Isère et la Savoie ne sont plus concernés par l'épisode.

Dans son dernier bulletin de prévisions, Météo-France relève que les chutes de neige se poursuivent en faiblissant sur les Alpes du Nord et l'Auvergne.

La circulation routière, déjà perturbée vendredi dans de nombreux départements, l'a été encore samedi sur certains axes du Centre-Est. Les conditions météorologiques ont également provoqué le report à dimanche du match de Ligue 1 de football entre Saint-Étienne et Marseille, prévu initialement samedi soir.

La chute des températures menace la vigne et les arbres fruitiers. Dans la vallée de la Loire ou la vallée du Rhône, ainsi qu'en Bourgogne, viticulteurs et arboriculteurs redoutent le gel pour les deux nuits à venir.

