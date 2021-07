L'info météo du jour Nouvelle semaine, nouvelle dépression

Ce lundi, l'arrivée d'une nouvelle dépression donnera une franche dégradation à travers l'ensemble du pays. Seules les régions les plus au sud (des Pyrénées à la Côte d'Azur échapperont aux averses et à la pluie). Un temps maussade, avec des passages pluvieux fréquents sera de mise de la Bretagne au Grand Est, des Hauts-de-France au Massif Central et aux Alpes. Ces pluies seront abondantes et orageuses sur le centre-est du pays. Les températures seront en berne, la chaleur se réfugiant dans l'extrême sud-est.

