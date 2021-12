L'info météo du jour Nuages bas et grisailles dominent en ce début de semaine

Un anticyclone va apporter un temps sec et calme sur la quasi totalité du pays pour la semaine à venir. Les grisailles domineront toutefois en plaine notamment sur la moitié nord.

Ce lundi, les pressions remontent partout et l'anticyclone garantira un temps calme et sec sur la totalité du pays. Toutefois, l'humidité bloquée en basses couches favorisera de nombreux nuages bas et grisailles le matin du sud-ouest à l'Alsace, du Lyonnais à la Normandie et des frontières belges au Poitou. Ils se montreront souvent très tenaces en particulier au nord de la Loire où aucune réelle dissipation ne sera possible. Au sud, et en particulier vers la Méditerranée, les conditions seront largement ensoleillées. Les températures en hausse, assez douces, surtout à l'ouest.

Mardi, un front très atténué apportera quelques gouttes ou de la bruine au nord de la Seine jusqu'aux Ardennes. Ailleurs, le temps s'annonce plus sec, mais gris et brumeux avec des bancs de brouillards souvent tenaces. Le soleil se montrera surtout sur la moitié sud en dehors de quelques grisailles sur le Lyonnais. Une relative douceur régnera.

