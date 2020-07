L'info météo du jour Nuages et pluies au nord de la Seine mercredi et jeudi, soleil ailleurs

Les nuages et la pluie seront présents mercredi et jeudi au nord de la Seine, le soleil brillera partout ailleurs.

Ce mardi, à la faveur d'une légère poussée anticyclonique par l'Espagne, le temps sera très ensoleillé sur l'ensemble du pays, avec un franc soleil des Pyrénées à l'Alsace et de la Vendée à la Provence. Seul l'extrême nord pourra voir des nuages plus envahissants en lien avec le courant perturbé qui s'établira des îles britanniques à la mer du nord et au Benelux. Une chaleur estivale s'installe surtout sur la moitié sud.

Ce dégradé nuageux sera encore plus marqué mercredi et jeudi avec nuages et pluies au nord de la Seine, grand beau temps partout ailleurs au sud.

