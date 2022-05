L'info météo du jour Orages au programme dans une ambiance rafraîchie

Orages au programme de ce lundi sur la France. Mardi, ils se seront décalés vers le Sud-Est, le temps restera variable ailleurs.

Ce lundi, une goutte froide en provenance d'Espagne circulera sur la France, détériorant les conditions météo notablement. Une vague orageuse sévira d'abord le matin du Massif Central au Centre Val de Loire jusqu'aux Hauts-de-France avant de se décaler vers les Alpes et le nord-est en journée. Sur les régions de l'ouest, un temps très nuageux à couvert et humide s'imposera, donnant des pluies intermittentes. Les régions méditerranéennes resteront à l'écart et profiteront encore de larges éclaircies. Souvent lourd le matin. Les températures de l'après-midi chuteront sévèrement en revanche, perdant jusqu'à 15 degrés en 24 heures, notamment dans le sud-ouest.

Pour une fois que Noyal-Muzillac prend plus que Questembert et Sulniac

26 sur nos terres à la frontière Questembertoise pic.twitter.com/cmHJR2VNaT — Bertrand CHEVALIER ???????????? (@BertrandChevali) May 23, 2022

Mardi, des pluies s'attarderont sur les Alpes, alors que des orages éclateront sur la Provence et la Côte d'Azur. Un temps très nuageux et quelques pluies concerneront les Pyrénées et leur piémont jusqu'au Languedoc-Roussillon, surtout le matin. On notera par ailleurs un ciel variable, alternant éclaircies et averses de la façade Atlantique jusqu'aux frontières du nord-est. Le temps s'annonce plus sec l'après-midi de l'Alsace au Berry jusqu'au nord de l'Auvergne. Ambiance un peu fraîche pour la saison.

Retrouvez toutes les prévisions météorologiques de vos parcelles en vous connectant sur : Observatoire météo de Terre-net Média

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net