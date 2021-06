L'info météo du jour Orages encore et toujours...

Pauline Debris Terre-net Média

Pluies et orages vont encore éclater au Sud et à l'Est ce mercredi et jeudi avant de s'estomper les jours suivants. L'anticyclone ne reviendra toutefois pas franchement, et une petite instabilité pourra encore se manifester ici ou là. En revanche le littoral méditerranéen profitera du soleil.

Ce mercredi, il faudra compter sur beaucoup d'humidité résiduelle sous forme de grisaille assez présente du sud-ouest aux Hauts-de-France. Des éclaircies reviendront par le Sud en journée avant quelques orages. Orages aussi l'après-midi des frontières de l'Est jusqu'au Massif Central. Le littoral méditerranéen restera à l'écart sous le soleil et quelques cirrus. Eclaircies aussi du côté de la Bretagne et du Cotentin. Globalement frais. Gros dégâts agricole suite aux #orages #OISE

Soutien et courage aux agriculteurs touchés !

Urgence à moderniser et rénover nos calamités agricoles et la gestion des risques !@JeunesAgri @FNSEA @JeromeDespey @JoelLimouzin @GroupamaPVL pic.twitter.com/EXSP0xVR3o — Smessaert Luc (@smessaertluc) June 22, 2021 Jeudi, un temps bien nuageux, humide et instable persistera encore sur de nombreuses régions, en particulier des Pyrénées à la Lorraine avec des pluies ou averses parfois ponctuées de coups de tonnerre. De l'Alsace à la région Rhône-Alpes, des orages éclateront en journée, localement forts. Soleil en revanche près de la Méditerranée. Les éclaircies gagneront du terrain par ailleurs du Bordelais aux côtes de la Manche. Ambiance globalement assez fraîche. Retrouvez toutes les prévisions météorologiques de vos parcelles en vous connectant sur : Observatoire météo de Terre-net Média Avec MeteoNews

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net

× S'inscrire à la newsletter agricole

généraliste hebdomadaire Votre société

S'inscrire

A lire également