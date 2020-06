L'info météo du jour Orages et pluies sur quasiment toute la France mercredi

L'instabilité sera encore à l'ordre du jour pour la journée de mercredi. Le temps restera sec uniquement de la Méditerranée au Midi-Toulousain.

Ce mardi, un temps instable s'imposera quasiment partout en dehors du pourtour méditerranéen. Ailleurs, le ciel sera déjà souvent nuageux le matin et les premières averses apparaîtront, notamment sur les régions de l'ouest. Dans l'après-midi, averses et orages se développeront en toutes régions en dehors du littoral méditerranéen. Ces orages peu mobiles pourront localement apporter d'importantes quantités d'eau, de la grêle et des fortes rafales de vent. Le thermomètre sera toujours un peu faible pour la saison.

Pas besoin d’une petite l’#Aisne ni même de ?? malheureusement dans les @hautsdefrance!

Betterave et patate ?? ont soif!

Les #blés passent à la blanchisserie,

Et l’#orge montre des cygnes ?? de fatigue au niveau du col...



Des airs de #Bourgogne @OlivierCOSTE2 ? pic.twitter.com/8OUTzKnvfR — Emmanuel BONNIN (@BONNIN1402) June 15, 2020

Mercredi, des pluies continues se produiront le matin du nord-est aux Alpes, reculant vers la frontière allemande en journée. Ailleurs, les conditions resteront instables. Averses et orages localement forts se développeront en journée. Le temps restera plus sec et ensoleillé de la Méditerranée au Midi-Toulousain. Le thermomètre sera toujours juste pour la saison.

Retrouvez toutes les prévisions météorologiques de vos parcelles en vous connectant sur : Observatoire météo de Terre-net Média

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net