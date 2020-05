L'info météo du jour Pas de pluie avant le début du mois de juin

Des conditions anticycloniques s'installent durablement sur l'ouest de l'Europe, garantissant un temps sec sur l'ensemble de la France.

Des conditions anticycloniques se poursuivront ce mardi et jusqu'au week-end au moins avec un dôme de hautes pressions qui garantiront un temps sec et clément sur l'ensemble du pays. Le soleil sera très généreux du matin au soir sur toutes les régions avec seulement quelques gros cumulus sur les Alpes du Sud et les Pyrénées. Les températures en hausse, souvent estivales ou de saison.

Niveau de l'eau dans les rivières extrêmement bas pour un 26 mai ??

Je crois que même le Finistère vas être en sécheresse cette année même après toute la pluie qu'on a eu l'hiver. pic.twitter.com/aj2KyYJwli — Benoît (@BenoitGoasduff) May 26, 2020

Aucune pluie ni dégradation n'est ainsi prévue avant au moins le week-end voire plus probablement d'ici le début du mois de juin. Les régions de l'est, notamment la Franche Comté ou le Grand-Est verront donc les conditions de sécheresse s'accentuer, avec des déficits pluviométriques de - 30 à - 60 % sur l'ensemble du mois de mai mais aussi du printemps.

