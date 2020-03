L'info météo du jour Petites pluies éparses vendredi de la Manche jusqu'en Champagne-Ardenne

Un front froid arrive vendredi apportant un ciel gris et des petites pluies éparses des côtes de la Manche jusqu'en Champagne-Ardenne.

Ce jeudi, la situation restera bien calme sur le pays, souvent ensoleillée notamment à l'ouest et au sud après quelques brumes et brouillards matinaux. Des passages nuageux parfois assez importants circuleront en revanche des Hauts-de-France à la Champagne-Ardenne jusqu'au Bassin Parisien, débordant vers la Normandie en journée. Une douceur printanière persistera.

Et le même charme, éclaireur de la forêt montre ses feuilles chaque année en premier...



Le printemps a commencé



26 mars 2019 19 mars 2020 pic.twitter.com/sO2DIFdwvD — Antoine Thibault (@AgriSkippy) March 19, 2020

Vendredi, un front froid atténué apportera un ciel bien gris des côtes de la Manche jusqu'en Champagne-Ardenne et des petites pluies éparses par endroits sous un vent de nord-est très sensible et froid. La masse d'air se déstabilisera un peu à l'avant en journée, occasionnant quelques ondées orageux locales de la Lorraine à la Bourgogne jusqu'au Dauphiné. Le soleil résistera partout ailleurs malgré quelques petits passages nuageux. Les températures chuteront sur l'extrême nord, alors que la douceur résistera sur le reste de la France.

Retrouvez toutes les prévisions météorologiques de vos parcelles en vous connectant sur : Observatoire météo de Terre-net Média

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net