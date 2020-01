L'info météo du jour Pluie et forts coups de vent attendus dans l'ouest

Le début de semaine sera marqué par un temps plus perturbé sur l'ouest du pays avec plusieurs passages venteux successifs.

Ce lundi et le début de semaine seront plus perturbés dans l'ouest du pays avec des passages pluvieux, surtout entre Bretagne et Normandie mais aussi des coups de vent sur les côtes de la Manche. Le premier, dès lundi après-midi et soir, pourra donner des rafales supérieures à 90 voire 100 km/h sur la Bretagne et les côte de la Manche. Un second coup de vent devrait suivre mardi soir, avec là aussi des rafales jusqu'à 100 km/h sur les côtes de la Manche avant un troisième épisode possible encore jeudi.

Dans l'est, les conditions anticycloniques résisteront avec un temps plus calme et sec. Les températures sont douces.

Retrouvez toutes les prévisions météorologiques de vos parcelles en vous connectant sur : Observatoire météo de Terre-net Média

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net