L'info météo du jour Pluie et vent fort pour jeudi et vendredi

Un temps agité s'installe sur la France ce jeudi et vendredi. De la pluie et du vent fort sont au programme.

Ce jeudi, une dépression circulera sur le nord de la France, apportant un temps très perturbé. Il pleuvra abondamment quasiment partout, notamment sur une bonne moitié nord avec 20 à 30 mm, localement 40 mm. Quelques éclaircies reviendront en fin d'après-midi de l'océan vers le Bassin parisien. Il neigera abondamment sur les massifs dès 1 800 mètres environ, limite s'abaissant au fil des heures. Attention au vent également qui soufflera très fort sur les deux tiers sud du pays, entre 70 et 90 km/h, voire près de 100 km/h à nouveau de la Vendée au sud de la Garonne jusqu'au Golfe du Lion. Le thermomètre sera à peu près de saison.

À la question: aurai-je du semer du blé?

Je réponds: NON

À la question: aurai-je du prévoir 100% de ma SAU en culture de printemps?

Je réponds: Peut-etre



J’en ai plus que ras le c*** pic.twitter.com/KUS2YCFE7U — Emmanuel ???????? (@EmmanuelSagot) March 5, 2020

Vendredi, la pluie s'attardera sur les régions du nord-est en s'atténuant au fil des heures sous un ciel toujours gris. Des nouvelles pluies gagneront l'ouest jusqu'au Massif Central et aux Pyrénées dès le matin, mais elles progresseront à peine en journée et auront tendance à s'estomper sur place. Des éclaircies reviendront près de l'océan en journée entre deux averses. L'ambiance sera plus lumineuse près de la Méditerranée. À noter beaucoup de vent à nouveau au sud de la Garonne et dans une moindre mesure des Charentes à la Bretagne. Le thermomètre sera un peu court pour la saison.

Retrouvez toutes les prévisions météorologiques de vos parcelles en vous connectant sur : Observatoire météo de Terre-net Média

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net