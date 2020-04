L'info météo du jour Pluie et vent sur l'ouest du pays mercredi

De fréquents passages pluvieux sont attendus sur la plupart des régions jusqu'à dimanche. Mercredi, c'est une perturbation accompagnée de pluie et de vent qui arrive sur l'ouest du pays et va gagner le Limousin, le Centre-Val de Loire, le Bassin Parisien et les Hauts-de-France.

Ce mardi, des pluies assez soutenues et à caractère parfois orageux onduleront le matin depuis la Lorraine jusqu'en Paca. À l'arrière, le ciel sera très alternant entre nuages, éclaircies et averses. Celles-ci se généraliseront en cours d'après-midi, prenant là encore parfois un caractère orageux par endroits. Le vent de sud-ouest soufflera sensiblement, et les températures retrouveront quasiment un niveau de saison.

Mercredi, une perturbation envahira l'ouest du pays avec son lot de nuages et de pluie dans une ambiance assez venteuse, gagnant ensuite le Limousin, le Centre-Val de Loire, le Bassin Parisien et les Hauts-de-France. Dans le nord-est, nuages, éclaircies et averses localement orageuses alterneront. Le temps sera plus sec mais nuageux de l'Auvergne aux Alpes. Le soleil brillera surtout près de la Méditerranée. Le thermomètre plus ou moins de saison.

