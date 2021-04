L'info météo du jour Pluies au sud et grand beau au nord, le grand écart de la météo

Une moitié nord sous le soleil et un ciel très chargé sur le sud. Aujourd'hui en effet, il pleuvra des Pyrénées à la Méditerranée jusqu'aux Alpes. Demain, des nuages feront leur apparition sur la moitié nord alors que que le temps sera toujours pluvieux au sud. Les pluies du sud remonteront petit à petit jusqu'à la frontière allemande.

Ce mardi, la moitié nord de la France restera sous le soleil et parfois quelques bancs de cirrus, plus nombreux en direction du sud. Sur la moitié sud, le ciel s'annonce en revanche très chargé. Il pleuvra des Pyrénées à la Méditerranée jusqu'aux Alpes une bonne partie de la journée. Températures plus ou moins de saison selon les régions.

Mercredi, le soleil résistera encore pas mal le matin au nord de la Loire, le ciel s'ennuagera ensuite en journée. La moitié sud passera la journée sous les nuages et la pluie, pluie qui remontera vers le Berry et la Bourgogne en journée, puis vers la frontière allemande en soirée. Assez doux sous les éclaircies, assez frais sous la pluie.

