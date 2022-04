L'info météo du jour Pluies copieuses et vents violents sur les trois-quarts nord du pays vendredi

Les trois-quarts du pays sont concernés par une météo pluvieuse voire tempétueuse ces jeudi et vendredi.

Ce jeudi, un temps très agité est à prévoir surtout sur la moitié nord avec une onde pluvieuse très marquée. Elle donnera des pluies souvent abondantes, notamment vers la Belgique et les Vosges ou le Jura.

De fortes rafales de vent accompagneront ces précipitations, jusqu'à 60 à 80 km/h voire localement 80 à 90 km/h, d'abord de la Bretagne aux côtes de la Manche le matin, puis du Limousin aux Ardennes et enfin jusqu'au nord-est du pays d'ici la fin de journée. Les températures seront plutôt douces malgré les intempéries. Le temps restera sec uniquement au sud de la Garonne et vers la côte d'Azur.

Vendredi, une dépression tempétueuse tardive circulera sur la moitié nord de la France, apportant des pluies copieuses sur les trois-quarts nord du pays et des vents violents, voire tempétueux des Charentes au Centre-Val de Loire jusqu'en Auvergne. La neige tombera à basse altitude sur les Vosges. Les régions méridionales resteront à l'écart et sous les éclaircies malgré des passages nuageux se multipliant au fil des heures. Il fera doux à l'ouest et au sud, très frais sur le quart nord-est.

