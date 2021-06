L'info météo du jour Pluies et orages se succèdent

Au nord de la Loire, le temps sera souvent pluvieux voire orageux, ailleurs, des développements orageux violents sont possibles. Si l'atmosphère a bien rafraîchi globalement, la chaleur sera encore lourde dans le Sud-Est. Demain, beaucoup de grisaille et d'humidité et des orages sont encore prévus.

Ce mardi, un temps très nuageux, souvent pluvieux voire orageux s'imposera au nord de la Loire dans une atmosphère bien rafraîchie. Un ciel plus changeant s'imposera sur le reste du pays avec des développements orageux en journée, pouvant donner localement des phénomènes encore assez violents. Le pourtour méditerranéen restera plus au sec et sous le soleil. Chaleur lourde dans le Sud-Est.

Pour protéger les riverains suite aux inondations je réalise des fossés avec une grue. Pour avoir des relations agricoles et voisinages apaisées nous devons prendre des initiatives. @Agridemain @Fragritwittos @GroupeGroupama @DesrumauxRegis @FNSEA @Oise_Agricole @Groupama pic.twitter.com/Rgwx6kSJVG — Christophe Grison (@agritof60) June 22, 2021

Mercredi, il faudra compter sur beaucoup d'humidité résiduelle sous forme de grisaille assez présente du Sud-Ouest aux Hauts-de-France. Des éclaircies reviendront par le sud en journée avant quelques orages. Orages aussi l'après-midi des frontières de l'est jusqu'au Massif Central. Le littoral méditerranéen restera à l'écart sous le soleil et quelques cirrus. Eclaircies aussi du côté de la Bretagne et du Cotentin. Globalement frais.

