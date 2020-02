L'info météo du jour Pluies et vents forts sur de nombreuses régions jeudi

Après une relative accalmie ce mercredi, la journée de jeudi s'annonce beaucoup plus agitée. En effet, les pluies et vents forts seront présents sur un grand nombre de régions, notamment au nord d'une ligne Bordeaux - Lyon.

Ce mercredi, une relative accalmie se dessinera. Il faudra tout de même compter sur des averses résiduelles sur la moitié nord, avec un peu de grésil voire neige fondue par endroits, et encore quelques bourrasques de vent. Sur la moitié sud, le ciel sera plus ou moins nuageux, assez lumineux. Le soleil brillera surtout des Alpes à la Méditerranée, où le vent baissera d'un cran entre Corse et continent. Les températures sont en baisse le matin, à peu près de saison en journée.

Une jolie photo mérite t'elle un retard à la traite ?



Au-delà de ça, ça commence à être vraiment pénible ces excès d'eau... pic.twitter.com/4sTjd5vZWP — Antoine Thibault (@AgriSkippy) February 12, 2020

Jeudi, une nouvelle forte dégradation intéressera la France d'ouest en est. Pluies et vents fort seront en effet présents sur un grand nombre de régions, notamment au nord d'une ligne Bordeaux - Lyon. Les rafales approcheront les 70 à 80 voire 90 km/h dans les terres, et jusqu'à 120 près des côtes de la Manche ou de l'Atlantique. Un régime d'averses prendra la relève sur le quart nord-ouest l'après-midi, tandis que les gouttes atteindront les Alpes voire une partie de la Provence. Les températures seront douces pour la saison.

