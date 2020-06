L'info météo du jour Pluies soutenues au programme de ce jeudi

Une perturbation très pluvieuse s'installe ce jeudi sur l'ouest de la France sous une certaine fraîcheur.

Jeudi, une perturbation très active donnera de nombreux nuages et des pluies soutenues sur toute la façade Atlantique et les terres de l'Ouest au Sud-Ouest. Cette perturbation progressera lentement vers le centre du pays avec quelques pluies plus éparses ici et là. Plus à l'est, le ciel gardera une dominante variable entre nuages et éclaircies, et des averses orageuses se développeront de nouveau entre les Alpes et le nord de la Seine.

Le ?? cette plante extraordinaire

Un mois separe ces 2 photos.

Dans le sud des Landes le 9 mai de gros abats d eau ????

Parcelle inondée, terre emportée, les ?? tenaient par le bout de quelques racines. Le grain en surface.

Cette plante nous surprendra toujours @agpm_mais pic.twitter.com/FAbsywp3H1 — DIDIER BEGUERY (@DidierBeguery) June 10, 2020

Le temps sera relativement sec entre ces deux zones perturbées. Les températures seront en légère hausse du Nord à l'Est, mais très fraîches sous les pluies de la façade Ouest.

