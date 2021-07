L'info météo du jour Poursuite des conditions anticycloniques

Aujourd'hui il fera beau sur l'ensemble du pays malgré quelques passages nuageux sur l'extrême Nord, l'Auvergne, les Alpes et les Pyrénées, Demain, le temps sera toujours calme et ensoleillé accompagné de quelques petits cumulus. Chaleur estivale.

Ce mercredi, poursuite de ce temps anticyclonique sur le pays, engendrant tout de même quelques passages nuageux sur l'extrême Nord, l'Auvergne, les Alpes et les Pyrénées, avec un faible risque instable localement ici et là. Ensoleillé en général par ailleurs, hormis quelques voiles ou cumulus inoffensifs. Toujours très chaud notamment de l'Ouest au Sud (30 à 35 degrés), chaleur plus modérée du Nord à l'Est (24 à 28 degrés).

Jeudi s'annonce également très calme et ensoleillé en toutes régions. Quelques petits cumulus se développeront ici ou là en journée, surtout au nord de la Seine. Chaleur estivale, très chaud vers l'ouest et le sud, en particulier du sud de la Garonne à la Provence.

