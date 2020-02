L'info météo du jour Un régime de traîne peu actif prend le relai ce mardi

Quelques averses sont attendues dans l'après-midi notamment du Poitou à la Normandie et à la Champagne. Dans le sud-ouest, le temps sera plutôt sec. Le vent continue de souffler dans ce secteur, mais aussi près de la Manche et des côtes bretonnes.

Ce mardi, un régime de traîne peu actif prendra le relais sur l'ensemble du pays avec un ciel nuageux ou variable des côtes atlantiques aux frontières de l'est et quelques averses, plutôt éparses et principalement dans l'après-midi, en particulier du Poitou à la Normandie et à la Champagne. En revanche, le temps sera sec du Val de Saône à la Méditerranée et dans le sud-ouest du pays en général, avec des Mistral et Tramontane assez forts en basse vallée du Rhône et dans le Golfe du Lion (60 à 80 km/h). Vent assez fort également près de la Manche et des côtes bretonnes, autour de 60 à 80 km/h. Quant aux températures, elles redeviennent de saison.

??Soleil dans le sud-est. Plus nuageux sur le reste du pays avec un risque d'averse plus marqué Manche et vers les frontières du nord. Quelques flocons : Vosges, au-dessus de 600 m, Jura au-dessus de 700m, Massif central au-dessus de 900m. https://t.co/oAkxOPa1eb pic.twitter.com/ERxB64TOVR — Météo-France (@meteofrance) February 17, 2020

