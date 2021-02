L'info météo du jour Quelques pluies au sud et un ciel globalement voilé

Aujourd'hui des pluies assez fréquentes apparaîtrons dans le sud du pays, accompagnées de vent. Une faible perturbation ondulera sur la façade atlantique. Ailleurs le temps sera sec mais voilé avec un ciel chargé en particules de sable. Demain le temps sera calme et ensoleillé quasiment sur tout le pays.

Ce lundi, les conditions seront dégradées sur le pourtour méditerranéen avec des pluies assez fréquentes, soutenues et abondantes sur le Languedoc et les Cévennes et jusqu'à l'ouest de la Provence. Le vent d'est-sud-est sera fort entre le Var, les Bouches du Rhône et l'Hérault. Le vent d'autan quant à lui faiblira un peu sur le toulousain. Une faible perturbation ondulera aussi sur la façade atlantique donnant surtout un ciel couvert et quelques pluies de la Gironde à la Bretagne en passant par la Vendée. Ailleurs, temps sec mais souvent fortement voilé avec un ciel chargé en particules de sable. Le voile sera plus fin en allant vers le Nord-Est. Températures toujours très douces.

C'est triste ce ciel depuis plusieurs jours. Un fond ocre ce matin.

Le soleil est mort ,comme la chanson ! pic.twitter.com/BEC7V6otwJ — GIGON Yves (@GigonYves) February 22, 2021

Mardi, un temps calme et lumineux à ensoleillé s'imposera sur quasiment toute la France malgré des passages nuageux temporairement plus nombreux du Massif Central à la frontière belge. Le vent marin apportera toujours des nuages et quelques pluies éparses du Languedoc aux Cévennes. Le Finistère conservera en revanche un ciel gris pratiquement toute la journée. La douceur restera très marquée.

