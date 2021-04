L'info météo du jour Quelques pluies, notamment sur le Sud

Pauline Debris Terre-net Média

Quelques gouttes au nord de la Seine ce matin puis un temps sec et lumineux prendra le relais l'après-midi. Du quart sud-est aux Pyrénées, grisaille et pluies s'imposeront toute la journée. Il y aura des orages vers la Côte d'Azur. Ailleurs, le ciel sera plus variable, calme et globalement sec en dehors de quelques ondées matinales en Alsace.

Ce jeudi, quelques pluies se produiront au nord de la Seine le matin, cédant la place à un temps plus sec et lumineux l'après-midi. Grisaille et pluies s'imposeront toute la journée du quart sud-est aux Pyrénées avec des orages vers la Côte d'Azur. Entre les deux, le ciel s'annonce plus variable, calme et globalement sec en dehors de quelques ondées matinales en Alsace. Thermomètre en baisse, généralement assez frais. Ressemis @_MissBetter pic.twitter.com/a6cbFB6vd2 — Choiselat Frédéric ??????...???? (@ChoiselatF) April 29, 2021 Retrouvez toutes les prévisions météorologiques de vos parcelles en vous connectant sur : Observatoire météo de Terre-net Média Avec MeteoNews

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net

× S'inscrire à la newsletter agricole

généraliste hebdomadaire Votre société

S'inscrire

A lire également