L'info météo du jour Remontée des températures prévue ce week-end

Le mercure affiche actuellement des températures tout juste de saison, mais la situation devrait changer ce week-end.

Ce jeudi et demain vendredi, encore pas mal d'humidité stagnera sur le pays en particulier sur les régions du nord-est et des Alpes avec beaucoup de nuages mais peu ou pas d'averses sauf sur les Alpes du Sud (Haute Provence, Alpes-Maritimes) où de forts orages locaux seront possibles. Ailleurs, de l'Aquitaine à la Normandie et au Bassin parisien, le soleil pourra dominer mais sous des températures tout juste de saison.

Pause moisson ! On en profite pour décompacter les passages de pulvé ... je sens qu’on va reprendre une averse ! #fragtw #ceuxquifont pic.twitter.com/A0Gbr3vxix — Baptiste Grethen (@GrethenBaptiste) July 15, 2020

Nette amélioration attendue pour le week-end avec le retour d'un franc soleil sur la plupart des régions et hausse des températures, avec des valeurs très estivales sur la moitié sud.

Retrouvez toutes les prévisions météorologiques de vos parcelles en vous connectant sur : Observatoire météo de Terre-net Média

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net