L'info météo du jour Retour au calme vendredi et samedi dans toutes les régions

Le soleil va s'imposer sur la France pour cette fin de semaine avec des températures de saison.

Ce vendredi, les conditions s'amélioreront sensiblement. Quelques ondées résiduelles se déclencheront localement le matin, notamment sur les Savoie, le Jura, l'Alsace ou encore la Lorraine, mais aussi entre le Cotentin et le Pays nantais. Retour au sec en journée.

Les passages nuageux resteront relativement nombreux sur la moitié nord et les Pyrénées, alors que le soleil brillera ailleurs, surtout près de la Méditerranée où mistral et tramontane souffleront assez fort. Le thermomètre sera faiblard pour la saison, en chute libre dans l'est.

Récolte des orges achevées hier, juste avant le retour de la pluie ??

Une #moisson2022 précoce qui conclut près de 9 mois de travail depuis les semis ??

Notre agriculture se calque sur ce temps long du cycle végétal, elle ne peut donc être envisagée par le prisme du court terme pic.twitter.com/EtqfQIh1bp — Eric THIROUIN (@EricTHIROUIN) June 30, 2022

Samedi, l'amélioration se poursuivra au profit d'une belle poussée anticyclonique. Le soleil brillera quasiment partout après dissipation de quelques rares brumes matinales. Quelques cumulus se développeront au nord de la Loire dans l'après-midi, plus particulièrement entre le Cotentin et la Bretagne où le ciel s'annonce bien nuageux. Frais à l'aube, chaleur de saison en journée, très chaud toutefois vers la Provence.

