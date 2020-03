L'info météo du jour Retour de gelées matinales pour la fin de semaine

La douceur sera encore au programme de ce jeudi. Une petite baisse des températures est attendue pour la fin de semaine, avec même le retour de petites gelées matinales par endroits.

Ce jeudi, une perturbation de faible activité traversera de nouveau une bonne partie du pays d'ouest en est. Nuages et pluies éparses seront présents sur une bonne moitié nord et jusqu'en Aquitaine, tandis que des éclaircies et des averses résiduelles se développeront au nord de la Seine l'après-midi. Il pleuvra jusqu'en Rhône-Alpes et Auvergne en fin de journée. Un soleil très voilé occupera le ciel du Midi. Le vent d'ouest sera encore sensible surtout près de la Manche (70 à 80 km/h, 50 km/h par ailleurs). Les températures seront très douces du flanc est à la moitié sud, de saison par ailleurs.

Le soleil est là, on va pouvoir ressortir les ??????



Dans quel tracteur je suis !? ??



Les connaisseurs vont vite trouver ?? pic.twitter.com/uouecS5Jts — LUHERNE Vincent ?????????? (@vincentluherne) March 12, 2020

Vendredi, le temps sera plus sec et calme avec des conditions moins perturbées. Le ciel deviendra variable sur l'ensemble du pays, entre passages nuageux assez nombreux, notamment au nord de la Loire, et éclaircies, alors que le soleil sera plus généreux sur la moitié sud. Les températures seront toutefois en baisse retrouvant des valeurs plus ou moins de saison. Le week-end sera assez calme et clément avant une dégradation par le sud-ouest dimanche soir.

On notera une petite baisse des températures en fin de semaine, avec même le retour de petites gelées matinales par endroits, tout à fait conforme à la saison. Une poussée printanière plus franche et durable semble se profiler pour la semaine prochaine.

Pour surveiller les évolutions des cours des matières premières agricoles, connectez-vous sur Les marchés agricoles de Terre-net.fr

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net