L'info météo du jour Retour de la douceur et de la grisaille

La vague de froid est terminée. On observe un redoux sur tout le pays. Quelques fortes gelées matinales ont néanmoins fait de la résistance en Alsace ce matin. Malheureusement, le retour de la douceur s'accompagne de le pluie, notamment dans le nord et le nord-ouest. Demain, il fera doux et les pluies perdront de leur intensité.

Ce lundi, une faible perturbation ondulera sur le quart nord-ouest du pays, entre la Bretagne et les Pays de la Loire, en remontant vers la Normandie, l'Île-de-France et les Hauts-de-France. Quelques pluies éparses tomberont sur ces régions sous un ciel souvent nuageux et de timides éclaircies. Ces quelques gouttes atteindront aussi le Poitou, le Centre, la Champagne, la Lorraine puis l'Alsace en cours de journée ou de soirée. D'autres nuages circuleront encore une fois autour du Golfe du Lion et des Cévennes, avec de fréquents nuages, et quelques gouttes vers le littoral. Les gelées seront beaucoup plus faibles et localisées sur le flanc et essentiellement en matinée. Puis le redoux s'intensifiera en cours d'après-midi avec près de 7 à 13 degrés en général sur le pays, voire jusqu'à 18 à 20 en Aquitaine ! Vent de sud à sud-ouest sensible à modéré, voire un fort vent d'autan encore sur le Midi toulousain.

Après qq jours un peu (beaucoup) gelés le froid va laisser sa place au soleil cette semaine

Bonne semaine à tous #MondayMotivation #hiver #Creuse pic.twitter.com/FGIqxjOSf1 — seb (@sebfr23) February 15, 2021

Mardi, un front chaud circulera au nord de la Loire, apportant un ciel chargé et un peu de pluie de la Bretagne à la frontière belge. L'ambiance restera plus sèche et lumineuse sur les autres régions, voire ensoleillée au sud de la Garonne et le long des frontières de l'est. La grisaille s'annonce plus compacte près du Golfe du Lion jusqu'aux Cévennes. La douceur s'imposera en toutes régions.

