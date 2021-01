L'info météo du jour Retour de la douceur et de la pluie

Ce mercredi marque le retour de la douceur mais aussi celui de la pluie qui arrive par la façade atlantique. Les régions du Sud seront épargnées. La journée de jeudi sera similaire à celle d'aujourd'hui.

Ce mercredi, une masse d'air plus douce envahira le pays avec une nouvelle perturbation pluvieuse sur la façade atlantique et le Sud-Ouest. Ailleurs, le temps restera gris et humide, avec des bruines ou faibles précipitations, pluvio-neigeuses dans l'Est. Plus ensoleillé en Méditerranée. De plus en plus perturbé et pluvieux par l'Ouest la nuit suivante.

Le printemps ce prépare maintenant arrivage des semences Orges de #printemps pour @BrasseursFrance @Malteurop et nouvelle culture avoine nue pour céréales du petit déjeuner ou barre de céréales @AGPB_Cerealiers @PassionCereales

Rendez vous #Moisson2021 pour @110Bourgogne #FrAgTw pic.twitter.com/LkHL0XFxWs — Pascal Cornet (@Pascal21cor) January 27, 2021

Jeudi, des fronts successifs apporteront un temps gris et pluvieux sur les trois-quarts nord de la France, donnant des précipitations durables et souvent abondantes, faisant craindre des crues sur de nombreux cours d'eau, notamment dans l'est avec l'ajout de fonte de la neige à basse et moyenne altitude. Temps plus calme et lumineux en revanche sur les régions méridionales, voire ensoleillé des Pyrénées-Orientales jusqu'à la Côte d'Azur. À noter la présence d'un peu de mistral et tramontane. Grande douceur d'origine océanique.

