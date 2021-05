L'info météo du jour Retour de la pluie

Une nouvelle perturbation arrive par la façade Atlantique et traversera le pays d'ouest en est jusqu’à Rhône-Alpes. Au nord de la Loire, le ciel sera nuageux. Quelques averses menaceront des Alpes du Sud et à l'arrière-pays méditerranéen. Le vent soufflera en rafales de 90 à 100 km/h sur les côtes de la Manche.

Ce vendredi, une nouvelle perturbation traversera un axe central du pays cette fois, entre les Charentes et l'Aquitaine jusqu'en Franche-Comté et Alsace ainsi que Rhône-Alpes. Les pluies y seront souvent modérées à soutenues, voire orageuses par endroits. Un ciel plus variable ou parfois nuageux sera présent au nord de la Loire, avec quelques averses éparses ici et là. Des averses menaceront aussi jusqu'aux Alpes du Sud et à l'arrière-pays méditerranéen. Vent fort sur la moitié nord (60 à 70 km/h), voire très fort sur les côtes de la Manche avec des rafales approchant les 90 à 100 km/h. Vent de sud assez fort aussi sur le quart sud-est. Températures stables et trop justes pour la saison.

Malgré ce vent ?? pourrie qui devient agaçant c’est le calme total dans les #charolaise ce matin.

Aujourd’hui direction l’ensilage d’herbe chez un collègue #agriculteurs. L’entraide c’est important sa fait partie de ma vision des choses ?? pic.twitter.com/7K4OpxxR5K — Thibaut ferme du chapelais (@ThibautGiraud1) May 21, 2021

