L'info météo du jour Retour de la pluie ce mercredi

Aujourd'hui, un front chaud s'approchera par les côtes de la Manche et la Bretagne et avec lui les premières pluies, accompagnées d'un léger redoux. Une dépression se développera également au large de l'Irlande et l'anticyclone s'affaissera vers le Maroc, ouvrant une période plus agitée et perturbée pour la fin de semaine. Demain, une dépression tempétueuse s'abattra sur la mer du nord. Un vent fort soufflera de la Manche aux Hauts-de-France accompagné d'ondées.

Ce mercredi, un front chaud s'approchera par les côtes de la Manche et la Bretagne avec l'arrivée des premières pluies, accompagnées d'un léger redoux. Le temps restera sec ailleurs tandis qu'une dépression se développera au large de l'Irlande et que l'anticyclone s'affaissera vers le Maroc, ouvrant une période plus agitée et perturbée pour la fin de semaine.

Si ce matin @BONNIN1402,dans des terres superficielles de nos plateaux de #Bourgogne.

Nos racines de cette #OPA #RgtPlanet sont plutôt dans le sec,pour seulement quelques heures sur l’auxerrois. pic.twitter.com/WOa5PLDEop — Olivier COSTE (@OlivierCOSTE2) March 10, 2021

Jeudi, le passage d'une dépression très creuse et tempêtueuse sur la mer du nord donnera un temps bien agité sur la moitié nord. C'est des côtes de la Manche aux Hauts-de-France que le vent soufflera le plus fort, pouvant atteindre 90 à 105 km/h notamment sur le boulonnais et le dunkerquois. Les rafales pourront également atteindre 60 à 80 km/h sur toute la moitié nord, de la Bretagne à l'Alsace en passant par le bassin parisien et la Champagne. Des averses fréquentes, parfois soutenues et instables traverseront également ces régions mais aussi du Limousin au Jura. Plus au sud, les ondées seront plus rares et le vent moins fort.

