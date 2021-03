L'info météo du jour Retour de la pluie sur l'ensemble du pays

Une nouvelle perturbation fait son apparition à l'ouest du pays. Ce matin, la Bretagne est déjà sous la pluie. Des averses chasseront les dernières éclaircies et bon nombre de régions recevront des précipitations cet après-midi. Le quart nord-est toutefois ne sera concerné qu'en cours de soirée. Il fera doux et un vent assez fort soufflera sur le tiers nord-ouest.

Ce vendredi, une nouvelle perturbation pénétrera progressivement en France depuis l'ouest, avec déjà des pluies en Bretagne en matinée. Les éclaircies seront encore présentes en général mis à part quelques bancs de grisaille ici et là. Puis le ciel se chargera au fil des heures, tandis que pluies et averses se généraliseront à bon nombre de régions l'après-midi, mais seront toutefois plus soutenues des Pays de la Loire à la Normandie et aux Hauts-de-France. Elles seront également présentes des Pyrénées au Centre, voire du Languedoc à la Bourgogne et aux Alpes du Nord. Le quart nord-est ne sera concerné par ces précipitations qu'en cours de soirée. Températures assez douces pour la saison surtout sur la moitié sud. Le vent de sud-ouest sera assez fort sur le tiers nord-ouest (60 km/h dans les terres, un peu plus sur les côtes).

Retrouvez toutes les prévisions météorologiques de vos parcelles en vous connectant sur : Observatoire météo de Terre-net Média

