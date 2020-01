L'info météo du jour L'hiver revient dès ce week-end

La journée de ce jeudi sera marquée par une douceur exceptionnelle pour la saison. Dès vendredi, le refroidissement commence. Les gelées vont s'installer pendant le week-end et se généraliser à partir de mardi.

Ce jeudi, le temps restera calme et sec sur la plupart des régions. Les brumes et brouillards s'annoncent assez nombreux le matin de la Normandie à la Champagne-Ardenne, cédant la place au soleil. Des entrées maritimes se manifesteront sous forme de grisaille et de petites pluies éparses sur le Languedoc jusqu'à la Côte d'Azur. L'ouest de la Bretagne restera également sous la pluie, gouttes progressant ensuite vers l'Ille-et-Vilaine et le Cotentin. Le vent soufflera fort des côtes de la Manche à la Vendée. Grande douceur pour tout le monde.

Allez, demain je suis refermé en reunion alors aujourd'hui, j'aére, je ventile! ??

Un petit tour des essais de désherbage céreales pour avoir des infos fraiches à donner aux collègues.

...à suivre!#ceuxquifontlesessais pic.twitter.com/DCkqVTaglr — Pat28????????????#soutientonpaysan (@Pat2816) January 16, 2020

Vendredi, une perturbation assez active traversera toute la France d'ouest en est, apportant un temps gris et pluvieux. Elle se situera sur la moitié est dans l'après-midi, alors qu'un ciel de traîne alternera nuages, éclaircies et averses plus à l'ouest. La neige fera son retour sur les massifs, assez haut en début de front puis dès 1 200 mètres en moyenne. La Corse conservera de belles éclaircies, en particulier sa partie orientale. Encore doux malgré l'amorce d'une baisse des températures.

MeteoNews prévoit un refroidissement sensible entre vendredi et le début de semaine prochaine. Les gelées commenceront à se réinstaller dès ce week-end avant de se généraliser mardi prochain. Elles resteront toutefois assez modestes, le plus souvent entre 0 et - 4 degrés, localement - 5 degrés voire un peu moins, froid très classique pour cette période de l'année.

Retrouvez toutes les prévisions météorologiques de vos parcelles en vous connectant sur : Observatoire météo de Terre-net Média

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net