L'info météo du jour Retour des orages

Pauline Debris Terre-net Média

Ce mardi, le ciel sera chargé et instable du Pays Basque à l'Alsace et des orages se développeront des Cévennes aux Alpes. Beau sur la Méditerranée. Des averses tomberont, notamment des côtes de la Manche au Val de Loire. Demain, le temps restera instable avec des averses et des orages sur pas mal de régions.

Ce mardi, la perturbation glissera vers le sud, apportant un ciel très chargé et quelques pluies du Pays Basque à l'Alsace, alors que des orages se développeront en journée des Cévennes aux Alpes. Soleil en revanche près de la Méditerranée. Des Charentes aux Ardennes, une accalmie se dessinera, mais des averses prendront ensuite le relais des côtes de la Manche vers le Val de Loire. Ambiance plutôt fraîche pour la saison dans l'ensemble. Le calme après la #Tempete

Profiter juste d'un coin de ciel bleu.



C'est bien connu "en #Bretagne il fait beau plusieurs fois par jour"

????????????????????

Belle journée à tous ! #ceuxquifontlagriculture #ceuxquifontlelait #vuedemafenetre pic.twitter.com/xPNoJAFpoq — ??Marie Andrée Luherne?????????????? (@MaLuherne56) July 6, 2021 Mercredi, les conditions resteront nuageuses et instables sur la plupart des régions avec des averses encore présentes, voire des orages au nord de la Seine et de l'Auvergne à la frontière italienne. Un temps plus sec et ensoleillé concernera le littoral méditerranéen. Encore un peu frais. Retrouvez toutes les prévisions météorologiques de vos parcelles en vous connectant sur : Observatoire météo de Terre-net Média Avec MeteoNews

