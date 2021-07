Alerte météo Retour des orages en pleine moisson

Une semaine de beau temps d’affilé, c’est tout ce que nous aura accordé la météo. Dès demain, retour de la pluie et plus précisément des orages. La chaîne météo nous informe que l’anticyclone, qui nous protégeait jusqu’alors, « va se retrancher vers la Scandinavie en fin de semaine tandis qu'une énième goutte froide (dépression associée à de l'air froid en altitude) va arriver demain par le golfe de Gascogne, avant de remonter vers la Manche et le nord de la France pour le week-end ».

Ce vendredi sera le théâtre de l’arrivée d’une nouvelle dépression. Selon Cyrille Duchesne météorologue pour la Chaîne météo, « les orages arriveront dès la mi-journée sur le Morbihan et le Finistère avec de fortes pluies et un risque de grêle. Ces orages remonteront vers les Côtes-d'Armor dans l'après-midi ». Quelques orages « localisés et peu intenses pourront aussi circuler entre la Vendée, le Bassin rennais puis le Cotentin en fin de journée ».

Dans la nuit de vendredi à samedi, de nouveaux orages apparaîtront « entre le nord de la Nouvelle-Aquitaine et la Bourgogne avec des pluies intenses et localement de la grêle. » Samedi matin, ces orages « remonteront vers la Champagne et la Lorraine avant de s'évacuer à la mi-journée par les frontières du nord ». Cyrille Duchesne précise que « dans l'après-midi, le temps redeviendra lourd et des foyers orageux circuleront à nouveau de manière éparse entre le Massif-Central et le Grand Est. En soirée, quelques orages pourront se former aussi sur le Jura et la partie nord des Alpes. Enfin la Bretagne sera concernée dans l'après-midi et la soirée de ce samedi par de nouvelles précipitations pouvant prendre un caractère orageux ».

Dimanche ne sera guère mieux ! Les orages seront particulièrement présents « entre les Alpes et l'arrière-pays méditerranéen » dans l’après-midi et en soirée amenant « pluies intenses, grêle et violentes rafales de vent ». Une instabilité sera également présente « de la Manche vers la mer du Nord, des averses orageuses pourront se produire par endroits entre la Normandie, le Bassin parisien et les Hauts-de-France. »

Ce weekend, « les cumuls de pluies pourront localement atteindre 25 à 30 millimètres en une ou deux heures soit l'équivalent de dix à quinze jours de précipitations. ». Les sols étant déjà gorgés d'eau, il faudra être prudent.

Attention ?? aux violents #orages qui éclateront dès ce vendredi matin en Bretagne avec des rafales de vent et de fortes pluies toute la journée. Prudence si vous êtes en #vacances et en camping sur les 3 départements bretons, et ceux limitrophes ?? https://t.co/cWEVK2v2v9 pic.twitter.com/qdTJ7VF83J — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) July 22, 2021

