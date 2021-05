L'info météo du jour Retour du beau temps

Pauline Debris Terre-net Média

Quelques résidus de pluie étaient encore présents sur la Franche-Comté et la Bourgogne ce matin et le ciel était encore un peu chargé du Berry à la Bretagne. Cet après-midi, la moitié nord sera majoritairement sous les nuages et il fera très beau dans le sud. Demain le soleil fait son grand retour sur la totalité du pays accompagné tout de même de passages nuageux. Les températures augmentent.

Ce jeudi, quelques résidus faiblement pluvieux concerneront la Franche-Comté et la Bourgogne le matin. Le temps restera chargé du Berry à la Bretagne mais souvent ensoleillé ailleurs. En journée, le ciel sera majoritairement nuageux sur la moitié nord, plus dégagé sur la frange littorale de la Manche. La moitié sud profitera en revanche du soleil. Encore frais le matin, quasiment de saison en journée, chaud dans le sud. 9h00, après avoir fini la traite et les soins quotidiens aux vaches... C'est parti pour une grosse journée... Ensilage pour nos vaches laitières... Au moins la météo est avec nous !@MontLait@SergeZaka#ceuxquifontlelait pic.twitter.com/BctBlwSQ5b — MarieAmélie Viargues (@MarieViargues) May 27, 2021 Vendredi, le temps s'annonce calme et sec sur toute la France. Les passages nuageux resteront nombreux tout de même des régions au littoral de la Manche, mais aussi localement au sud de la Garonne. Ailleurs, le soleil brillera parmi des bancs de cirrus voilant le bleu du ciel. Encore un peu frais le matin, mais globalement de saison en journée. Retrouvez toutes les prévisions météorologiques de vos parcelles en vous connectant sur : Observatoire météo de Terre-net Média Avec MeteoNews

