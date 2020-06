L'info météo du jour Samedi, l'instabilité s'imposera sur une majeure partie du pays

Samedi, les régions proches des frontières de l'Est, sur la moitié sud et l'ouest du pays, devraient être concernées par de fréquentes averses orageuses.

Ce vendredi, le front pluvieux actif se décale sur une bande centrale allant des Hauts-de-France jusqu'au Golfe du Lion, apportant des fortes pluies sur le Massif Central et parfois des orages vers les Cévennes. Plus à l'est, un bref coup de chaleur sous le soleil. À l'Ouest, le ciel est plus changeant, hésitant entre nuages, éclaircies et averses. L'instabilité est plus marquée des Charentes à la Bretagne jusqu'au Cotentin. Assez frais sur ces régions.

Samedi, l'instabilité s'attardera sur les régions proches des frontières de l'est, sur la moitié sud et l'ouest du pays où des averses orageuses éclateront assez fréquemment. Une accalmie se dessinera tout de même au sud de la Garonne. Temps plus calme et sec également sous les éclaircies de la frontière belge jusqu'au Centre-Val de Loire. Températures plus ou moins de saison selon les régions, plutôt faiblardes vers l'océan, mais élevées dans l'est.

Après les 40mm de ce matin ... ça ne s’arrête plus ... #FrAgTw #FDSEA56 pic.twitter.com/GN8guRsJPE — Furious Asm (@Arnaud_OPC) June 11, 2020

Retrouvez toutes les prévisions météorologiques de vos parcelles en vous connectant sur : Observatoire météo de Terre-net Média

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net