L'info météo du jour Six départements du nord-est en vigilance orange aux inondations

Le temps se rafraîchit ce mardi. Des giboulées sont prévues de la Normandie aux frontières de l'est. Météo France a placé plusieurs départements de l'est en vigilance orange pour inondations. Le temps sera plus lumineux de la Bretagne au Cotentin jusqu'à la Garonne.

Ce mardi, le temps changera radicalement après le passage du front froid nocturne. Un temps beaucoup plus frais, mais encore légèrement doux pour début février, s'imposera sur le pays dans une contexte instable. Des giboulées se produiront surtout de la Normandie aux frontières de l'est, alternant nuages, éclaircies et averses mêlées de grésil ou grêle, voire de quelques coups de tonnerre. La limite pluie-neige s'abaissera vers 500-600 mètres sur les massifs. Il pleuvra encore le matin sur les Pyrénées et leur piémont avant le retour d'éclaircies en journée.

Météo France a placé six départements du nord-est en vigilance inondations : le Nord, les Ardennes, la Marne, la Meuse, la Moselle, le Bas-Rhin. La Corse-du-Sud et la Haute-Corse sont également placées en vigilance orange pour vents violents.

De la Bretagne au Cotentin jusqu'à la Garonne, un temps à peu près sec et lumineux s'imposera. Le soleil brillera surtout près de la Méditerranée où mistral et tramontane souffleront très fort.

Des millions et des millions de m3 depuis octobre. Ça déborde partout en attendant de rejoindre l’océan.

Stockons pour l’utiliser l’été, c’est du bon sens paysan. @PorcherEric @FDSEAVendee pic.twitter.com/nKXGUEUs8g — Emmanuel ???????? (@EmmanuelSagot) February 3, 2020

Mercredi, les conditions météo s'annoncent beaucoup plus calmes au retour de l'anticyclone. Il faudra tout de même compter sur pas mal de grisaille du quart nord-est au Massif Central et aux Alpes le matin, se déchirant par le sud en journée. Dans le nord-ouest au contraire, après une matinée ensoleillée, le ciel se chargera. Plein soleil en revanche de l'Aquitaine au pourtour méditerranéen avec mistral et tramontane encore forts. Les thermomètres resteront légèrement au-dessus des chiffres habituels.

