L'info météo du jour Soleil au nord, averses au sud

Lundi et mardi, le nord de la France restera sous un temps ensoleillé alors que la moitié sud fera face à de fréquentes averses voire de l'orage. Les températures restent douces pour tout le monde.

Ce lundi, le pays restera coupé en deux. Une large moitié nord restera sous un ciel le plus souvent ensoleillé ou légèrement voilé. La bise d'est à nord-est y soufflera assez fort notamment en Lorraine (60 à 70 km/h), et assèchera largement la masse d'air. En revanche, les nuages occuperont davantage le ciel depuis le sud-Bretagne jusqu'à la Corse et sur toute la moitié sud du pays, avec de fréquentes averses, et parfois de l'orage l'après-midi. Les températures resteront bien douces pour la saison, et plus proches des valeurs d'un mois de mai voire début juin.

8 mm c’est toujours un début et dire qu’il y a un mois nous n’en voulions plus et que maintenant trouve le réclamons ???? mais les cultures vont se régaler @FPetorin @herault032 @JulienChartier2 @rasillard pic.twitter.com/0SfPgi2ZIq — Thierry BERNIER (@thierrybernier7) April 19, 2020

Mardi, la moitié sud conservera un ciel très chargé et des pluies parfois copieuses, notamment du sud de la Garonne au Languedoc-Roussillon. Des orages pourront éclater sur le Massif Central. Le temps sera plus sec sur la moitié nord, assez nuageux du Poitou-Charentes aux Pays de la Loire jusqu'au sud de la Bretagne, plus ensoleillé ailleurs malgré un voile de cirrus. La douceur s'impose au nord, la fraîcheur sur les régions méridionales.

